Spaß für kleine und große Kinder

3.500 Programmhefte werden verteilt.

Das neue Aktionsprogramm "Frühling/Sommer" des Vereins "Jugend aktiv" wird in den Samtgemeinden Jesteburg, Hanstedt sowie in der Umgebung verteilt. Kinder und Jugendliche wählen aus 124 Angeboten ihre Favoriten aus, die auf 48 Seiten ausführlich beschrieben sind. Die Kurse finden von Ende März bis Juni statt.Das Spektrum ist breit gefächert: Die "Handwerker von morgen" bauen sich eine eigene Werkzeugkiste, Schatz- und Schmuckkisten oder coole Kerzenständer. Vom Blumentopfbrot bis zu Schokopralinen können Kinder ihre kulinarischen Interessen ausleben und natürlich gibt es jede Menge kreative Bastelideen zu Ostern, zum Mutter- und Vatertag in unterschiedlichsten Techniken.Computerbegeisterte lernen, Apps für ihre Smartphones zu programmieren, eigene PC-Spiele zu designen oder mit Textverarbeitungssoftware umzugehen. Auch Infos für zukünftige Babysitter, ein Jugendgruppenleiterkursus und ein Angebot über den Umgang mit Wespen, Bienen und Hornissen sind im Programm. Ausgewählte Angebote sind auch für Kindergartenkinder geeignet oder als Familienaktivität konzipiert, an dem Eltern, Großeltern oder andere Verwandte teilnehmen können.3.500 Programmhefte werden Anfang März an den Schulen und Kindergärten der Samtgemeinden Jesteburg, Hanstedt und in Ramelsloh verteilt. In den weiterführenden Schulen in Buchholz, Hittfeld und Salzhausen liegen die Programmhefte aus oder sind im Sekretariat erhältlich. Zusätzlich stehen diese bei den Gemeindeverwaltungen, Banken und Sparkassen zur Verfügung. Wer möchte, kann sich das Heft auch unter www.jugend-aktiv.eu downloaden.