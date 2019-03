Viele Artikel für das Frühjahr entdecken - verkaufsoffener Sonntag in Schneverdingen

Das Frühjahr hat begonnen. Die Geschäftsleute in Schneverdingen laden die Bewohner der Region zu einem entspannten Einkaufsbummel am verkaufsoffenen Sonntag, 10. März, ein. Von 12 bis 17 Uhr öffnen die Geschäfte ihre Türen.Sie präsentieren die Trends des Frühjahres. Ob es sich um Mode, Dekoration, Schmuck, Gartenartikel oder viele andere Bereiche handelt: In den liebevoll dekorierten Schaufenstern ist bereits eine Auswahl dessen zu sehen, was in den Läden ausführlich präsentiert wird. Bei dieser Artikelvielfalt macht es großes Vergnügen, in aller Ruhe mit der ganzen Familie am Sonntag durch die Geschäfte zu bummeln.Für die Kunden halten die Firmeninhaber und ihre Teams noch ein besonderes Geschenk bereit: Wer am verkaufsoffenen Sonntag einen Artikel erwirbt, erhält in den Geschäften, die Mitglied im Handels- und Gewerbeverein Schneverdingen sind, eine bunte Primel als kostenlose Zugabe. Da macht der Einkauf in der Heidemetropole noch mehr Spaß. Zudem haben sich die Geschäftsleute viele interessante Aktionen für diesen Sonntag einfallen lassen. Sie informieren ausführlich über ausgewählte Artikel und bieten Sonderpreise an. Zahlreiche Artikel sind stark im Preis reduziert, so dass auch noch der eine oder andere Artikel zusätzlich gekauft werden kann. Diese Preisreduzierungen betreffen viele Segemnete.Ein Einkauf in Schneverdingen lohnt sich immer, denn die Fachgeschäfte bieten einen aufmerksamen und freundlichen Service. Kundenwünsche werden gern erfüllt. "Komnen Sie zu uns, lassen Sie sich von unserer Kompetenz überzeugen!", laden die Geschäftsinhaber ein.