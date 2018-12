Warum Asterix nicht in der Krippe liegt

Duo präsentiert skurriles Weihnachtsprogramm.

Eine Weihnachtslesung mit Gesang - ohne Musiker, mit zwei Frauen in ganz schön schräger Weihnachtsstimmung - unter dem Motto "Weihnachten kann schließlich jeder" gehen Tanja Steiling und Esther Kurze der Frage auf den Grund: "Schmecken Marshmellows auch am Schneesee oder warum darf Asterix eigentlich nicht in die Krippe?" Stimmungsvoll, aber auch leicht skurril lesen und singen sich die beiden Musikerinnen durch die Advents- und Weihnachtszeit. Ihr Programm zwischen Plätzchen und Kunstschnee versüßt dem Publikum das Warten auf das Christkind.Am Sonntag, 9. Dezember, ist das Duo ab 15 Uhr zu Gast in "Maack's Gasthaus" (Hauptstraße 22) in Harmstorf. Der Eintritt kostet zwölf Euro (inklusive Kaffee und Kuchen). "Tickets gibt es nur im Vorverkauf, damit wir wissen, wie viel Kuchen wir backen müssen", so Tanja Steiling, die im Oktober eine Ausbildung zum Vokalcoach bei "Powervoice" in Jesteburg abgeschlossen hat. Die Karten gibt es direkt bei "Maack's" oder unter der Rufnummer 0151 - 28150220.