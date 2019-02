Kinderyoga beim VfL Jesteburg

VfL bietet Yoya-Kurse für Kinder an.

Kinderyoga und Eltern-Kind-Yoga bietet Marina Schepetkov (Foto) ab Anfang Februar im Vereinshaus des VfL Jesteburg an. Dort entdecken Kinder ganzheitlich durch Geschichten und Spiele die Vielfalt des Yoga. Dieses wirkt entspannend, ausgleichend und kräftigend. Durch die Übungen werden Motorik, Gleichgewicht und das Körperbewusstsein gestärkt. Das Angebot richtet sich an Jungen und Mädchen zwischen vier und sechs Jahren sowie zwischen sieben und zehn Jahren. Zunächst werden Kurse à zehn Stunden mit bis zu zehn Teilnehmern am Dienstag- beziehungsweise Freitagnachmittag angeboten.Eltern-Kind-Yoga ist eine zauberhafte Erfahrung, die ein Elternteil mit dem Kind gemeinsam erleben kann. Man erfährt Freude an der achtsamen Bewegung voller Leben mit yogischen Spielen. Eine Geschichte zum "Zu-Zweit-Erleben" und viel Zeit für Gemeinsamkeit. Der Eltern-Kind-Kurs wird am Samstagvormittag im VfL-Haus stattfinden.• www.vfl-jesteburg.de.