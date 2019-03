"Stolz auf das Zusammenwachsen"

Detlef Bade als HWK-Präsident bestätigt.

Während ihrer konstituierenden Sitzung hat die Vollversammlung der Handwerkskammer (HWK) Braunschweig-Lüneburg-Stade jetzt das Präsidium, den Vorstand und die Ausschüsse für die neue Amtsperiode bis 2024 gewählt. Als Kammerpräsident bestätigte das Handwerkerparlament, das im Dezember vergangenen Jahres neu gewählt wurde, Detlef Bade, Schornsteinfegermeister aus Braunschweig. Bade tritt damit seine zweite Amtszeit als Präsident an. Ebenfalls im Amt bestätigt wurden die beiden Vizepräsidenten der Handwerkskammer: für die Arbeitgeber Heidi Kluth, Betriebswirtin des Handwerks aus Buchholz, und für die Arbeitnehmer Lutz Scholz, Metallbauer aus Cremlingen.Bade nutzte den Anlass, um nicht nur auf die zurückliegende Amtsperiode, sondern auch auf zehn Jahre Fusion der Handwerkskammern Braunschweig und Lüneburg-Stade zurückzublicken. "Als Vizepräsident habe ich die Fusion der beiden Kammern damals begleitet." Zehn Jahre danach sei er als Präsident stolz auf die gut zusammengewachsene Organisation. Die Dienstleistungen der Gesamtkammer konnten durch strukturelle Anpassungen bei gleichbleibenden Mitgliedsbeiträgen ausgeweitet werden. "Wir vertreten damit zukunftsorientiert und modern das Handwerk vom Harz bis ans Meer", betonte der Präsident.Große Fördersummen von Land, Bund und der EU machten es darüber hinaus möglich, in den vergangenen Jahren in hohem Maß in die Bildungszentren zu investieren. "Wir haben 78 Millionen Euro in Bildung investiert. Diese Investitionen kommen unmittelbar dem Handwerk zugute", so Eckhard Sudmeyer, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer.