Dunstabzugshaube in Reetdachhaus in Jork brennt

ab. Jork. Gegen kurz vor 17 Uhr wurden die Ortswehren im Alten Land am Sonntagabend alarmiert: Die Dunstabzugshaube in einem Reetdachhaus in Jork brannte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang dichter Qualm aus dem Haus. Es gelang ihnen, den Brand unter Kontrolle zu bekommen, bevor die Flammen auf das restliche Gebäude übergreifen konnten. Insgesamt waren 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr Jork im Einsatz. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.