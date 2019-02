Einbuch in Einfamilienhaus in Jork

ab. Jork. Bisher unbekannte Einbrecher sind am Mittwoch zwischen 13 und 17.15 Uhr in Jork in der Straße Westfleth in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Was sie genau erbeuteten, steht zurzeit noch nicht fest. Die Polizei schätzt den Schaden aber auf eine Höhe von ca. 1.000 Euro.

Hinweise an die Polizei in Jork, Tel. 04162 - 912970.