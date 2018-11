Zwei Mädchen bei Unfall in Jork schwer verletzt - Zeugen gesucht

Gegen 18 Uhr kam es am Freitag zu einem Unfall in Jork in der Straße Osterjork, bei dem zwei neunjährige Mädchen schwere Verletzungen erlitten.Die beiden Kinder wollten auf Höhe der Hausnummer 146a die Straße überqueren. Dabei übersahen sie offenbar die 73-jährige Fahrerin eines Mercedes aus Jork, die aus Richtung Königreich nach Jork fuhr.Augenzeugen berichteten der Polizei, dass die Mädchen hinter einem am Fahrbahnrand haltenden VW-Transporter auf die Straße gelaufen waren. Die Mercedes-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die Kinder wurden von dem Auto erfasst und auf die Straße geschleudert. Sie kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.Die Autofahrerin blieb bis auf einen Schock unverletzt. Die Ortswehren waren mit rund 60 Mann ausgerückt und versorgten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte die Verletzten. Der Mercedes wurde bei dem Unfall beschädigt, die Polizei schätzt den Schaden auf ca. 1.000 Euro.Dier Ortsdurchfahrt Jork musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme für ca. eine Stunde voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.Die Polizei sucht Unfallzeugen, Tel. 04162-912970 .