Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Stade-Götzdorf

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten kam es am Sonntag in Stade-Götzdorf. Aus noch ungeklärter Ursache stieß eine Fahrerin, die mit mit ihren beiden Kindern auf der L111 unterwegs war, in Höhe der Kreuzung Industriestraße mit einem anderen Pkw zusammen. Dabei wurde ihr Fahrzeug in einen Graben geschleudert und blieb auf dem Dach liegen. Die schwerverletzte Frau konnte sich und ihre unverletzten Kinder selbst aus dem Auto befreien.Der Fahrer des zweiten Pkw wurde dabei ebenfalls schwer verletzt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr Bützfleth und der Feuerwehr Stade aus seinem Fahrzeug befreit werden. Die beiden Schwerverletzten wurden in das Stader Krankenhaus eingeliefert.Für die Dauer der Rettungsarbeiten wurde der Verkehr örtlich umgeleitet.