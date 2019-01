Zwei Schwerverletzte bei Unfall zwischen Stade und Bützfleth

Gegen 15.10 Uhr kam es am Sonntagnachmittag auf dem Obstmarschenweg zwischen Stade und Bützfleth zu einem Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten. Der Fahrer eines VW-Polo (39) aus Stade war auf der Bützflether Industriestraße nach rechts auf die Landesstraße 111 in Richtung Bützfleth abgebogen. Dabei hatte er offenbar einen Renault-Clio aus Stade übersehen. Die 27-jährige Fahrerin aus Stade konnte dem Polo nicht mehr ausweichen, touchierte die linke Fahrzeugseite und geriet ins Schleudern. Der Clio rutschte über die Gegenfahrbahn, überschlug sich dort und kam im Graben auf dem Dach zu Liegen.Der Polo wurde durch die Wucht des Aufpralls herumgeschleudert und blieb schließlich in linken Seitenraum stehen.Dabei wurde der Polofahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack geschnitten werden. Couragierte Ersthelfer hatten die Renaultfahrerin sowie ihre beiden ein und drei Jahre alten Kinder aus dem über Kopf liegenden Auto befreit. Die Kinder blieben bei dem Unfall bis auf einen Schrecken unverletzt, die 27-Jährige wurde schwer verletzt, alle Unfallbeteiligten mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall total beschädigt, die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf ca. 20.000 Euro.Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, melden sich bei der Polizei unter Tel. 04141-102215.