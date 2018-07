Altes Land: Axel Ahrens ist neuer Rotary-Präsident

Führungswechsel beim Club Altes Land Jork

An der Spitze des Rotary Clubs Altes Land Jork hat es einen Wechsel gegeben: Der scheidende Präsident Dr. Sven Kruse übergab die Präsidentennadel an seinen Nachfolger Axel Ahrens (54). Gemäß dem Motto "Freundschaften pflegen nach innen, Gutes tun nach außen" will Ahrens nun sein Amt ausfüllen.Vor zehn Jahren war der gebürtige Northeimer (bei Göttingen) nach einem Vortrag bei den Rotariern gefragt worden, ob er ein Mitglied werden wolle. "Ämter werden normalerweise nicht jedes Jahr neu besetzt", erklärt der Abteilungsdirektor Marktsteuerung der Kreissparkasse Stade. "Dabei geht zu viel Fachwissen verloren." Dass die Stelle des Präsidenten zu Beginn jedes Rotary-Jahres - dies geht immer vom 1. Juli bis 30. Juni des nachfolgenden Jahres - empfinde er jedoch als Bereicherung.Der 1983 gegründete Altländer Ableger hat aktuell 48 Mitglieder. Davon seien zwei Frauen, was er begrüße, so Ahrens. Der Rotary Club Altes Land Jork sei immer daran interessiert, "über den Tellerrand hinauszublicken". So gebe es an 35 bis 40 Abenden pro Jahr Vorträge oder Besuche in Unternehmen, "demnächst im einem Milchviehbetrieb", sagt der neue Präsident.Der Rotary Club Altes Land Jork wolle außerdem regionale Einrichtungen fördern und finanziell schwächer Gestellte unterstützen. So seien im vergangenen Rotary-Jahr 14.880 Euro für gemeinnützige Zwecke zur Verfügung gestellt worden. Unter anderem wurde die Jorker Tafel unterstützt, die Elbe Klinik-Clowns oder eine kleine Imkerei für die Oberschule Steinkirchen.Ziele für seine Amtszeit habe er einige. "Der Rotary Club Altes Land Jork möchte verstärkt Schüler aus finanziell schwächeren Familien unter die Arme greifen." Dazu wurde ein Jugendhilfefonds angelegt. In diesem Zusammenhang bittet Axel Ahrens Lehrerinnen und Lehrer, sich per E-Mail unter altes-land-jork@rotary.de mit ihm in Verbindung zu setzen.