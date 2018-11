Ausstellen im Zigarrenmacherhaus

Kleiner Raum für Ausstellungen oder Veranstaltungen mietbar

Für Künstler und alle, die eine Ausstellung oder Veranstaltung für kulturelle Zwecke planen, ist das Zigarrenmacherhaus (Am Fleet 7) in Jork gut geeignet. Auf 42 Quadratmeter bietet das aus dem 19. Jahrhundert stammende Häuschen Raum in einem charmanten Umfeld. Die Mietpauschale beträgt 10 Euro pro Tag, bzw. 50 Euro pro Woche.Für den Rest des Jahres stehen noch Termine zur Verfügung. Beliebte Termine in 2019 sind die Blütenwochen im April und Mai sowie das Blütenfest, die Kirschwoche und der Kirschmarkt Anfang Juli, der Tag des offenen Hofes im September, das Kürbisfest des Obstparadieses Schuback im Oktober, der St. Matthias-Markt im November sowie der Nikolausmarkt in der Bürgerei im Dezember.Die Benutzerordnung kann auf der Gemeindeseite unter www.jork.de heruntergeladen werden.• Weitere Auskünfte erteilt Carolin Schuster, Altländer Archiv in Jork, unter ( 04162 - 600417 oder per E-Mail an archiv@jork.de.Die Verwandlung des ZigarrenmacherhausesDas aus dem 19. Jahrhundert stammende Zigarrenmacherhaus war früher das Geschäftshaus des Zigarrenmachers Jacob Feindt. Im Jahr 1929 erhielt das kleine Gebäude statt des Mansardendachs ein Walmdach und es wurden straßenseitig Schaufenster eingebaut. Nach dem 2. Weltkrieg wurde es zu einem Schaufensterpavillon umgebaut.