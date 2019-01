Blutmond über Norddeutschland

Gegen halb vier klingelte bei Johannes Lüth in Guderhandviertel der Wecker. Anlass für den frühen Weckruf war die totale Mondfinsternis am Montagmorgen. Dabei rückt der "Supermond" (Vollmond) in den Kernschatten der Erde. Um sechs Uhr sei es ihm dann mithilfe eines Teleskops gelungen, den Mond in einem beeindruckenden Foto festzuhalten, sagt Johannes Lüth.Ein bis zwei Mal pro Monat schlägt sich der Altländer die "halbe Nacht um die Ohren", um den Himmel zu beobachten. "Im Winter, wenn es früh dunkel wird, geht es schon ab 20 oder 21 Uhr", erzählt Johannes Lüth. Im Sommer, wenn es bekanntlich später dunkel wird, erst gegen 23 Uhr oder später.Wer diese totale "MoFi" verpasst hat, muss sich in Geduld üben: Die nächste wird erst wieder an Silvester 2028 erwartet