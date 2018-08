Drei fröhliche Tage: Die Schützen in Jork laden zum Schützenfest ein

Jork : Schützenfest |

Mit dem Schützenfest in Jork verabschieden sich Schützenkönig Alexander Leibel (37) und sein Gefolge aus Amt und Würden. Denn am Ende der Schießwetttkämpfe werden am Sonntagabend die Sieger als die neuen Würdenträger des Vereins bekannt gegeben. Zuvor jedoch werden jedoch die noch amtierenden Würdenträger das ganze Wochenende ein letztes Mal groß gefeiert.



Das ist der Festablauf:



Freitag, 24. August

15 bis 17.30 Uhr: Ausschießen des Bürgerkönigs



Samstag, 25. August

12.15 Uhr: Großer Festumzug. Umzugsweg: Festplatz, Schützenhofstraße, Mattentwiete, Osterjork, Kreisel, Am Fleet, Jorkerfelde bis Haus Nr. 32, Jorkerfelde Festplatz

13.30 bis 17 Uhr: Schießbetrieb auf dem Schießsportanlage, Ausschießen des Bürgerkönigs

15.30 Uhr: Proklamation der Kinderwürdenträger und des Jugendkönigs/-in im Festzelt

21 Uhr: Schlagerparty mit DJ Martin auf dem Festplatz, Eintritt 7 Euro. Eintritt ab 16 Jahren mit Elternerlaubnis



Sonntag, 26. August

15 Uhr: Schießbetrieb auf der Schießsportanlage, Ausschießen des Bürgerkönigs bis 17 Uhr

19 Uhr: öffentliche Proklamation des Bürgerkönigs, der Jungschützenwürdenträger, der Schützenkönigin und des Schützenkönigs auf dem Saal, Hotel "Altes Land", anschließend Krönungsball mit DJ Günni, Eintritt frei



Und so feiern die Kinder:

Das Kinderschützenfest steht unter dem Motto "Schiff Ahoi – Für alle Wasser- und Landratten"

Freitag, 24. August

15 bis 17.30 Uhr: Begrüßung der Kinder auf dem Festplatz. Beginn des Vogelstechens, Kinderkönigsschießens, Jugendkönigsschießens und Konkurrenzschießens im Schießstand. Auf dem Festplatz warten Spielstationen, Schminken und Hüpfburg auf viele Teilnehmer.

Samstag, 25. August

15.30 Uhr: Proklamation der Kinderwürden und des Jugendkönigs/-in im Festzelt