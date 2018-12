Jork: Fröhliches Proben in der Kirche

Rund 30 Laiendarsteller führen am 24. Dezember Krippenspiel auf

Richtig laut sprechen darf man in der Kirche selten: Bei diesem Termin ist es ausdrücklich erlaubt. Denn die Kinder, die für das Krippenspiel an Heiligabend in der St. Nikolai-Kirche in Jork-Borstel proben, müssen bis in die letzte Sitzreihe zu hören sein. Ab einem Alter von vier Jahren dürfen sie mitmachen: Während die ganz Kleinen nach einer gemeinsamen Probe im Gemeindehaus mit zwei Teamerinnen basteln und der Chor dort ebenfalls übt, geht es für die Großen in der Kirche weiter. 16 Kinder haben bei dem Krippenspiel eine Sprechrolle, ungefähr noch einmal so viele spielen Engel. Direkt nach den Herbstferien wurde mit den Proben begonnen.Fröhlich und gut vorbereitet proben die jungen Laiendarsteller ihre Rollen, angeleitet von Ulrike Martwich und Sandra Banerjea. "Die Kinder stammen aus Jork und Borstel, aus Buxtehude und sogar aus Harsefeld. Das scheint Mundpropaganda gewesen zu sein", vermutet Sandra Banerjea. Das Ganze könne aber nur mit einem Team auf die Beine gestellt werden, beispielsweise seien Jugendliche dabei, die freiwillig die Verantwortung für Licht und Technik übernähmen.Sandra Banerjea ist schon lange in Krippenspiel-Vorbereitungen involviert: In Estebrügge hatte sie es zehn Jahre lang begleitet, in Jork-Borstel inzwischen seit acht Jahren. Für die Musik, erzählt Sandra Banerjea, habe sich eine Altländerin besonders engagiert: "Die Lieder, die von den Kindern gesungen werden, stammen von Rita Rother", sagt sie.Damit der Chor in der Kirche auch instrumental begleitet werden kann, ist eine CD von Rita Rother und ihrer Familie eingespielt worden. "Denn für eine Band haben wir in der Kirche nicht genug Platz." Zwar verfügt die St. Nikolai-Kirche über insgesamt 336 Plätze, aber schon der Chor benötigt für seine von Hand angefertigte Kulisse vier Sitzreihen. Und die Vorführungen sind beliebt: "Das Krippenspiel wird so gut besucht, dass an Heiligabend schon ganze Familien nach Hause geschickt werden mussten, weil wir keinen Platz mehr für sie hatten." Unter den jungen Darstellern sind auch Emma (11), Liam (10) und Lena (10). Alle drei wissen, wie es funktioniert, sind schon "alte Hasen": "Ich bin jetzt zum dritten Mal dabei, spiele aber zum ersten Mal einen König", sagt Emma."In der Kirche zu proben, ist besonders schön", meint Sandra Banerjea. "Für die Kinder entwickelt sich hier mit der Zeit eine heimische Atmosphäre, in der sie sich wohl fühlen. Dann kommen sie besonders gerne her."• Das Krippenspiel wird am Montag, 24. Dezember, um 15 Uhr in der St. Nikolai-Kirche in Jork-Borstel (Große Seite 9-16) aufgeführt.