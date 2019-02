Jork: Leidenschaftlich Filme machen

Junge Filmfirma "TackerProductions" aus Jork dreht dritten Teil zu "Amore-Trilogie" / Fundraising erfolgreich



Sie haben den Dreh raus: Paul Roloff (20), Moritz Fürste (19) und Fynn Benkert (20), drei junge Filmemacher aus Jork, arbeiten gerade an ihrem dritten Werk "Lest you forget" (dt: Damit du nicht vergisst). Dieser könnte noch im März abgedreht werden - und damit die "Amore-Trilogie" vervollständigen.Dem Film vorangegangen waren die beiden Teile "A Looser's Guide to Love" (2015) und "189 neue Nachrichten" (2017). Für den ersten Film hatte die junge Crew sogar den zweiten Platz bei der Elbe-Weser-Filmklappe, einem Kurzfilmwettbewerb für Kinder und Jugendliche, erreicht. Doch auch in Buxtehude konnten Paul, Moritz und Fynn mit ihrem Talent schon punkten: Unter anderem drehten sie einen Trailer für den Jugendbuchpreis "Buxtehuder Bulle", der 2018 im City-Kino Buxtehude gezeigt wurde, sowie einen Image-Film über die Mensa der Buxtehuder Halepaghen-Schule.Die drei Studenten sind ehemalige Schüler des Gymnasiums, kennengelernt hatten sich Paul, Moritz und Fynn aber über ihre Hobbys Handballspielen und Filmemachen. Im vergangenen Jahr gründeten sie die Filmfirma "TackerProductions" und baten auf der Crowdfounding-Plattform Startnext um finanzielle Unterstützung. "Über das Ergebnis haben wir uns sehr gefreut, denn eigentlich war die Fundraising-Aktion nur ein Test für uns", erklärt Fynn Benkert, zuständig für Drehbuch und Regie. "Lest you forget" hätte man auch ohne Fundraising schultern können, aber nur knapp. "Umso schöner ist es, dass wir unseren Darstellern Spritgeld und unserer Hauptdarstellerin den für den Film notwendigen Friseur bezahlen können."Einen Trailer sehen Sie hier:"Als wir mit unseren Filmarbeiten begonnen haben, wurden wir im Freundeskreis nur belächelt", erinnert sich Moritz. "Inzwischen fragen viele Leute, ob sie mitmachen können." Nach mehreren Drehs könne das Trio aber auf eine größere Casting-Kartei zurückgreifen.Rund 30 Mitwirkende spielen bei "Lest you forget" mit, zehn davon in Sprechrollen. Fertiggestellt werden sollte der "Coming-of-Age"-Film, in dem Daniel (Hannes Koch) von der faszinierenden Bonnie (Lena Moszczynski) aus seinem tristen Alltag gerissen wird, eigentlich in wenigen Wochen. "Wir machen das alle nur hobbymäßig", sagt Paul, der in Hamburg "Film und Fernsehen" studiert und für Kamera und Technik zuständig ist. "Und im Moment verzögert sich alles etwas. Einige Darsteller können wegen ihres Studiums nicht, einige aus gesundheitlichen Gründen." Auch das Wetter müsse stimmen, denn im Film sei es Hochsommer.Gedreht wird überwiegend in Jork und Buxtehude; schöne Locations seien dabei, wie beispielsweise der Kirchturm der St. Petri-Kirche. Wenn der Film fertig ist, was, laut Moritz, nach dem Abdrehen aufgrund der Postproduktion noch einige Monate dauern wird, will das kreative Trio mit dem Werk an die Öffentlichkeit. "Unser Wunsch ist, den Film dann auf einer großen Leinwand zu zeigen. Zu unseren Zielen gehören aber auch Kurzfilmfestivals und Ähnliches."Außerdem möchten Paul, Fynn und Moritz Kunden gewinnen, für die sie z.B. Werbefilme drehen. "Dieser Film ist für uns auch eine Art Abschluss. Wir wollen Buxtehude zwar nicht ganz den Rücken kehren, werden uns danach aber Richtung Hamburg orientieren", sagt Fynn. Und Paul ergänzt: "Wir hoffen, mit diesem Film auch von Leuten gesehen zu werden, die Filmgelder verteilen. Damit wir eine finanzielle Grundlage für das nächste Projekt haben."• Wer mit den jungen Filmemachern in Kontakt treten möchte, erreicht sie per E-Mail an tackerproductions@web.de.