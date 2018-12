Jorker Schüler unterstützen Hinz&Kunzt

Während einer weihnachtlichen Veranstaltung überreichten jüngst Schülerinnen des Schulzentrums Jork sowie der stellvertretende Schulleiter Olaf Hesse einen Spendenscheck an Gabriele Koch vom Spendenmarketing des Straßenmagazins Hinz&Kunzt aus Hamburg. Die Spende in Höhe von 2.077 Euro stammt aus dem Erlös des Adventsbasars, den die Schule Ende November organisiert hatte. Von dieser Summe fließt traditionell die Hälfte in Projekte der Obdachlosenzeitung. "Wir verwenden das Geld beispielsweise für fest angestellte Verkäufer, die durch den Verkauf des Straßenmagazins eine Leuchtturmfunktion innehaben", erläutert Gabriele Koch. Auch in die Löhne der Mitarbeiter im Vertrieb oder in der Gästeführung fließe das Geld ein. Die andere Hälfte des Erlöses aus dem Adventsbasar kommt Schülerinnen und Schülern zugute, die finanzielle Unterstützung benötigen.