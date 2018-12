Verliebt ins Alte Land

Sanne Jellings schreibt Weihnachts-Novelle für Frauen

Sie stammt aus Baden-Württemberg, kam vor 20 Jahren nach Norddeutschland und hat sich sofort ins Alte Land verliebt. Jetzt hat Sanne Jellings (Pseudonym) ihr Erstlingswerk vorgelegt: "Weihnachten im Alten Land" heißt die 160 Seiten starke Novelle, die, so die 43-jährige Autorin, eine Geschichte fernab der gängigen Weihnachtsliteratur sei. "Etwas weniger staubig, betulich und kitschig", sagt Sanne Jellings, die mit ihrem Werk in erster Linie Frauen ansprechen möchte.So geht es in dem Buch auch um die beiden Schwestern Maike und Anne, die sich zum Weihnachtsfest im Alten Land auf dem Obsthof von Vater Thees treffen. Doch ganz unbeschwert kann die Familie dem Fest nicht entgegensehen: Maike hat sich von ihrem Mann getrennt und wünscht sich, mehr Zeit für ihren kleinen Sohn zu haben. Anne möchte ihren neuen Freund mitbringen, doch Vater Thees will von ihm nichts wissen. Alle drei vermissen die Mutter, die schon seit Jahren in Zürich lebt. Aber es ist Weihnachten und da passieren manchmal besonders schöne Dinge ..."Ich habe schon länger mit dem Gedanken gespielt, dass mein erstes Werk im Alten Land spielt", erzählt Sanne Jellings. Als sie nach ihrem Studium der Literaturwissenschaft in München des Jobs wegen nach Hamburg gezogen war, habe sie sich so für die Gegend begeistert, dass sie fast jedes Wochenende dort gewesen sei. In die Story fließe auch viel Erfahrung mit ein, erzählt die Mutter dreier Kinder, die, wie ihre Figur Maike, auch schon von Jobtermin zu Kitatreffen geeilt sei.Ein weiterer Grund für die Autorin, ihre Geschichte im Alten Land anzusiedeln, sei der Roman "Altes Land" von Dörte Hansen gewesen. "Das hat mich zusätzlich inspiriert, genauso wie die Kirche in Jork, die in dem Roman eine Rolle spielt." Auch dort würde sie gerne eine Geschichte pielen lassen - Gespräche für ein neues Werk gebe es mit dem Verlag bereits. Ob das wieder im Alten Land spiele, stehe aber noch nicht fest. "Es soll aber auf jeden Fall ein Winterbuch werden."• Das Buch "Weihnachten im Alten Land" von Sanne Jellings ist im Rowohlt Verlag (ISBN 978-3-499-27591-3) als Hardcover im Taschenbuchformat erschienen und kostet 10 Euro.