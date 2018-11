David McAllister zu Gast in Jork

Vortragsreihe in der St. Matthias-Kirche zur Zukunft Europas

Das Thema "Europa" steht im Fokus zweier Vorträge in der St Matthias-Kirche in Jork (Am Kirchhof): Am Freitag, 16. November, referiert Pastor Paul Benjamin Henke ab 19.30 Uhr über die Verantwortung der christlichen Kirchen für das Vereinigte Europa. In seinem Sondervikariat 2009 war er für die Gemeinschaft evangelischer Kirchen in Europa (GEKE) mit Sitz in Wien tätig.Der ehemalige niedersächsische Ministerpräsident und derzeitige Europaabgeordnete David McAllister ist am Freitag, 23. November, um 19.45 Uhr in der Kirche zu Gast. Dort wird er sich in einem moderierten Gespräch zum Thema "Unser Europa" Fragen zum Stand der Europapolitik stellen.