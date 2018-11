Jork: Entwürfe für eine repräsentative Optik

Die Gemeinde startet einen Ideenwettbewerb für den Kreisel "Yachthafenstraße"

Jetzt werden gute Ideen gebraucht: Der westliche Ortseingang Jorks soll verschönert werden. Um den Kreisel im Kreuzungsbereich der Yachthafenstraße/Westerjork/Hinterdeich optisch ansprechend zu gestalten, hat die Gemeinde nun einen Ideenwettbewerb ausgerufen. Vorschläge können bis zum Donnerstag, 15. November, eingereicht werden.Bei diesem Kreisverkehrsplatz handele es sich um ein "Einfahrtstor der Gemeinde", meint Thomas Bültemeier von der Gemeindeentwicklungsplanung auf WOCHENBLATT-Nachfrage. Der Bezug zur Gemeinde Jork sollte klar erkennbar sein. "Ich möchte keinen Ideen vorgreifen oder sie vorab im Keim ersticken", so Bültemeier weiter, der sich aus diesem Grund zu Kosten und Ähnlichem nicht weiter äußern möchte.Allerdings gibt es Vorgaben, an die sich die Teilnehmer beim Wettbewerb halten müssen. So sind beispielsweise Beleuchtungseinrichtungen, die den Verkehr gefährden könnten, nicht zugelassen. Erlaubt sind auch keine festen größeren Bauten. Werbeanlagen dürfen kein Element der Gestaltung sein. Außerdem muss sich in der Mitte des Kreisels eine Erhöhung oder eine Barriere von mindestens 1,50 Metern Höhe befinden, damit sich die Verkehrsteilnehmer mit ihren Scheinwerfern nicht gegenseitig blenden. Und: Der oder die Gestaltungselemente sollten keinen hohen Pflege- oder Instandhaltungsaufwand verursachen.Teilnehmer sollten ihre Entwürfe mit einer Urheberrechtserklärung einreichen, in der sie versichern, geistiger Urheber der Idee zu sein und die Rechte daran kostenfrei an die Gemeinde abtreten. Für die ersten drei Plätze hat die Gemeinde Preisgelder in Höhe von 150, 100 und 50 Euro ausgelobt.• Fragen zu dem Wettbewerb beantworten Thomas Bültemeier (( 04162 - 9147-34) und Jens Hadler (( 04162 - 9147-75). Teilnehmer reichen ihre Entwürfe bei der Gemeinde Jork, Am Gräfengericht 2, ein.