Annemarie Stoltenberg stellt in Jork Neues vom Buchmarkt vor

Di., 19.03.2019, um 19.30 Uhr in der Bücherei Jork, Bürgerei 7; Karten sind in der Bücherei erhältlich.

Für Literatur-Interessierte: Eine gemischte Auswahl an Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt stellt Literaturexpertin Annemarie Stoltenberg in der Bücherei Jork vor. In gemütlicher Atmosphäre können Besucher ihre persönlichen Lese-Favoriten für den Frühling finden.