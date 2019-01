Große MTV-Faschingsparty im Fährhaus Kirschenland in Wisch

Sa., 26.01.2019, ab 21 Uhr im Fährhaus Kirschenland in Jork, Wisch 9; Einlass ab 16 Jahren; Eintritt: 15 Euro; Kartenvorverkauf Mo., 07.01., von 18 bis 21 Uhr im Fährhaus und ab Mittwoch, 09.01., in den Geschäftsstellen der Volksbank Stade-Cuxhaven in Jork und Steinkirchen; eventuelle Restkarten für 17 Euro an der Abendkasse.

Bewährtes sollte man nicht ändern, sind sich alle Beteiligten einig und so feiert der MTV Wisch auch in diesem Jahr wieder Maskerade im Fährhaus Kirschenland. Das Motto des Abends lautet dementsprechend: "...die Party geht weiter!"Im bunt dekorierten und mit professioneller Lichttechnik ausgestatteten Saal darf ausgiebig gefeiert werden. Für Musik sorgen die DJs Marki Mark und Uwe. Ein aufwendiges Kostüm ist kein Muss. Wer sich nicht so gern verkleidet, solltet aber zumindest mit einer Pappnase erscheinen. Jugendliche, die mitfeiern möchten, müssen mindestens 16 Jahre alt sein.Für die jüngsten Karnevalisten steigt am selben Tag bereits am Nachmittag eine tolle Faschingsfete im Fährhaus. Von 14.30 bis 17 Uhr gibt es ein buntes Kinderprogramm mit DJ Uwe, während die Eltern Kaffee und Kuchen genießen können (Eintritt: 2 Euro).