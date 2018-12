Wiener Klassik auf höchstem Niveau in Jork

Neujahrskonzert der "Wiener Strauss Symphoniker" in der Festhalle

Auf ein besonderes Klangerlebnis dürfen sich die Besucher des Neujahrskonzertes am Sonntag, 6. Januar 2019, ab 19 Uhr in der Festhalle Jork freuen: Das professionelle Kammerorchester "Wiener Strauss Symphoniker" bietet eine neue und farbenprächtige Interpretation berühmter Werke und Komponisten. Das Orchester spielt Werke von Wolfgang Amadeus Mozart bis Johann Strauss, wobei besonders der Wiener Walzer eindrucksvoll zum Besten gegeben wird. Musiker, Solisten und Solistinnen renommierter Formationen verzaubern das Publikum mit ihrem Können sowie dem "typischen" Wiener Klang. Neben Werken von Mozart und Johann Strauß erklingen auch Kompositionen von Josef Strauß, Josef Haydn und Franz Lehár.• Eintrittskarten sind erhältlich an allen Vorverkaufsstellen, im Bücherstübchen Jork (( 04162 - 5505) sowie bei Lust auf Kultur Jork/Altes Land e.V. (( 04162 - 911395).