Buxtehude: Attraktive Angebote und riesige Auswahl

Ford Tobaben bietet an allen Standorten beste Konditionen



Wer ein neues Auto sucht, bei der Auswahl kompetent und freundlich beraten werden möchte und zuverlässigen Service sucht, ist bei Autohaus Tobaben in Buxtehude, Westende 4, an der richtigen Adresse.Rund 120 Neu- und 350 Gebrauchtwagen hält das erstklassig qualifizierte Verkaufsteam in Harsefeld, Stade, Buxtehude und Harburg für seine Kunden bereit, darunter brandneu der Ford Focus, der cooles Design und innovativste Technik miteinander vereint. Neben diesem Modell, das die Kunden begeistert, erfreut sich auch der Ford Fiesta derzeit großer Beliebtheit, sagt Verkaufsberater Patrick Bürckholz. "Für unsere Kunden haben wir aktuell sehr gute Konditionen im Programm: Wir bieten Sonderfinanzierungen ab 0,9 Prozent effektiven Jahreszins an, je nach Modell." Außerdem können Kunden auf ein umfangreiches Angebot an Dienstleistungen zugreifen, von Reparaturen und 24-Stunden-Notfall-Telefon über Hol- und Bring-Service, Mit- und Leasingwagen bis hin zu täglichem TÜV. Ein weiteres Plus: das Carsharing in der Hansestadt Buxtehude.• www.tobaben.eu