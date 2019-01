Zwischen Guderhandviertel und Dollern: Bei Überholvorgang Pkw übersehen

Zwei Verletzte bei Verkehsunfall auf der L125

Zwischen Guderhandviertel und Dollern kam es am Mittwoch gegen 8 Uhr auf der L125 zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Der 36-jährige Fahrer eines Peugeot war in Fahrtrichtung Dollern unterwegs und wollte einen Lkw überholen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Nissan und wich nach links auf den Fuß-Radweg aus. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, schleuderte gegen das entgegenkommende Fahrzeug und den Lkw und wurde in den Straßengraben geschleudert.Der Peugeot-Fahrer und die 26-jährige Nissan-Fahrerin wurden verletzt, beide Pkw durch den Unfall total beschädigt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf mehr als 15.000 Euro.Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Tel. 04142 - 811980.