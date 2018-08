Teile der Parkplatzerweiterung freigegeben

Bassenflether Strand mit mehr Parkraum

Besuchern des Bassenflether Strandes, die mit dem Auto unterwegs sind, steht jetzt mehr Parkraum zur Verfügung: Ein Teil der Parkplatzerweiterung wurde jüngst freigegeben. Der Bauhof hat jetzt durch zusätzliche Schilder auf die vergrößerte Parkmöglichkeit aufmerksam gemacht.Um die Parkfläche weiter zu vergrößern, plant die Gemeinde nach der Saison die restlichen Bauarbeiten durchzuführen, damit im nächsten Jahr noch mehr Parkraum zur Verfügung steht. Damit der Rasen am Deich nicht beschädigt wird und die Deichsicherheit darunter leidet, werden alle Besucher gebeten, auf dem Weg zum Strand nur die Deichtreppe zu benutzen.Im Bereich des Deichfußes soll in Kürze ein Schutzzaun errichtet werden.Außerdem werden alle Besucher gebeten, die Halteverbotsschilder an der Straße am Deich zu beachten und die Ein- und Ausfahrten der Anwohner freizuhalten.Die Samtgemeinde wird dies kontrollieren und kündigt an, bei Nichtbeachtung mit Strafzetteln und Abschleppen reagieren.