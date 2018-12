CDU-Vorstand stellt sich neu auf

Der Vorstand der CDU Samtgemeindeverband Lühe hat sich neu aufgestellt: Auf der Jahreshauptversammlung wurde jüngst Gerd Dehmel aus Grünendeich zum 1. Vorsitzenden gewählt. Er folgt damit der langjährigen Vorsitzenden Dr. Lotte Schwander, die nicht wieder zur Wahl antrat. Gemeinsam mit dem neuen 2. Vorsitzenden Timo Petereit aus Steinkirchen will der neue Vorstand ab sofort nun auch über die sozialen Medien regelmäßig über seine politische Arbeit berichten. Damit soll vor allem bei jüngeren Menschen das Interesse an einer Mitarbeit in den Gemeinden und der Samtgemeinde geweckt werden.