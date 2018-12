Astronomie-Abend im Planetarium Grünendeich

Fr., 21.12.2018, um 19 Uhr im Haus der Maritimen Landschaft Unterelbe in Grünendeich, Kirchenstieg 30; Eintritt: 8 Euro (Schüler ab zwölf Jahre 4 Euro); Anmeldung erforderlich unter Tel. 04142 - 889410.

Im kleinen aber feinen Planetarium im Haus der Maritimen Landschaft Unterelbe können Besucher ihre Kenntnisse in der Sternkunde auffrischen. Wo einst Schüler der früheren Seefahrtschule das Navigieren gelernt haben, taucht der ehemalige Kapitän und Navigationsausbilder Egon Ohlrogge zusammen mit seinem Publikum in die Geheimnisse des Weltalls ein. Mit dem hauseigenen Projektionsgerät kann er den Sternenhimmel zu jeder Tageszeit über jedem Standort der Erde in der Kuppel abbilden und erläutern.