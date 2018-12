Toyota RAV 4 gestohlen

os. Neu Wulmstorf. Unbekannte haben in den frühen Morgenstunden am Freitag, 14. Dezember, am Luhering in Neu Wulmstorf einen Toyota RAV 4 (Kennzeichen WL-SH 1958) gestohlen. Das in einem Carport abgestellte Fahrzeug hat einen Wert von rund 28.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Neu Wulmstorf unter Tel. 040-70013860 zu melden.