Abnehm-Workshop mit Fernsehstar: Alexandra Gregus referiert bei Sporteve in Neu Wulmstorf

Warum warten? Jetzt starten! Zu einem ganz besonderen Workshop ""Clever essen" lädt das Team des Frauenfitnessstudios Sport-eve am Wochenende, 3. und 4. November, nach Neu Wulmstorf, Bahnhofstraße 22, ein. Zu Gast ist Alexandra Gregus, die Gewinnerin der Sat1-Fernsehsendung "The Biggest Looser", die als Referentin ihr Fitness- und Bewegungskonzept vorstellt. Am Samstag startet der Workshop um 14.30 Uhr mit zwei Stunden Theorie und einer Stunde Sport. Dafür bitte Schreibmaterial und Sportkleidung mitbringen. Am Sonntag steht von 10 bis 14 Uhr das Thema Ernährung im Vordergrund, es wird auch zusammen gekocht. Bitte Teller und Besteck mitbringen. Die Teilnahme kostet 35 Euro, die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt. Anmeldung unter Tel. 040-70295599.

Übrigens: Wer sich für eine Mitgliedschaft bei Sporteve interessiert, sollte schnell handeln. Zurzeit läuft eine Kampagne, bei der Frauen bei Abschluss einer Mitgliedschaft (ab 39,99 Euro monatlich) bis Ende dieses Jahres kostenlos trainieren.