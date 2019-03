Grundsteinlegung für LeA-Neubau

Gemäß des Mottos „LeA muss wachsen!“ nimmt der Neubau der Integrativen Lebens- und Arbeitsgemeinschaft LeA Form an. Am Samstag wurde nun der Grundstein gelegt. Eine Zeitkapsel mit gezeichneten Werken der Bewohner wurde eingemauert. LeA-Mitarbeiter, Bewohner der Laurens-Spethmann-Häuser und Angehörige, Förderer, Gäste aus Politik und Verwaltung sowie Vereinsmitglieder versammelten sich zu der feierlichen Zeremonie am Neubau.„Möge das neue Haus Raum geben für Entfaltung von Persönlichkeiten, Entwicklungsmöglichkeiten und Begegnungen“, hieß nur einer von vielen Wünschen für das neue Haus und seine Bewohner, die der Geschäftsführer von LeA, Dr. Joachim Köhne, in seiner Rede vortrug. Für SPD-Bundestagsabgeordnete Svenja Stadler, Schirmherrin von LeA e.V., ist jeder Besuch bei LeA schon jetzt „wie nach Hause kommen“, da sie immer so herzlich empfangen werde. Auch sie wünschte den Bewohnern, den „Menschen mit anderen Stärken“, viel Freude in dem neuen Haus.Der Neubau soll nun weiter wachsen. Ende des Jahres soll das Haus bezugsfertig sein und zwei Angebote für Menschen mit Behinderungen bereithalten. Zum einen wird die Tagesförderstätte, die im Moment noch in den Laurens-Spethmann-Häusern betrieben wird, umziehen. Im Neubau stehen dann mehr als doppelt so viele Plätze für Menschen mit schwersten Behinderungen zur Verfügung. Sandra Fuchs, Leiterin der Tagesförderung, freut sich: „Mit dem Neubau schaffen wir die wertvolle Trennung zwischen Wohn- und Arbeitsumfeld“, so Sandra Fuchs.Außerdem bietet LeA im Neubau neun Wohnungen mit zwölf Plätzen für ambulant unterstütztes Wohnen. Alle Wohnungen sind rollstuhlgerecht, um auch Menschen mit einem erhöhten körperlichen Unterstützungsbedarf ein Zuhause zu bieten.• Übrigens: Noch können Spendersteine bei LeA erworben werden. Mit dem Erwerb eines Mauersteins können sich Spender am Bau des neuen Gebäudes beteiligen. Jeder Spender wird auf einer Tafel verewigt – und ab einer Spende von 200 Euro wird ein Wunschtext (zehn Zeichen pro Stein) in die Steine graviert – z.B. der Name des Spenders oder ein Spruch. Weitere Infos auf www.lea-wächst.de.