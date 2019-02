So., 10.02.2019, um 17 Uhr in der Lutherkirche in Neu Wulmstorf, Bei der Lutherkirche; Eintritt: 12 Euro.

Durch die Höhen und Tiefen des Lebens nimmt die Klezmer-Band "Mischpoke" ihre Zuhörer mit: Spielfreude, Tempo, Witz und Charme aber auch Melancholie kennzeichnen den Stil der fünfköpfigen Formation aus Hamburg. In ihrem neuen Programm "Die Eyne Velt" setzt "Mischpoke" ihre Melange aus verschiedenen musikalischen Stilrichtungen und interkulturellen Einflüssen fort.Die Stücke sind mal traditionell wie im Medley „Happy Klezmorim“, mal jiddisch wie im „Lidele in yidish“ oder auch rumänisch-feurig in der „Hora Martisorului“ und jazzig im „Oyf der zuniker zayt fun der gas“. Im episch angelegten Titel „Chant“ huldigt "Mischpoke" dem jüdischen Komponisten und Geiger Paul Kirmann. Diese Vielseitigkeit begeistert nicht nur Klezmer-Fans.