Neu Wulmstorf: Einfahrt in die Konrad-Adenauer-Straße wegen Kanalarbeiten gesperrt

bim. Neu Wulmstorf. Das Unternehmen Hamburg Wasser repariert ab morgigen Dienstag, 25. September, einen defekten Abwasserkanal in der Bahnhofsstraße in Neu Wulmstorf auf Höhe des Kreisverkehrs. Zur sicheren Durchführung der Arbeiten muss die Einfahrt in die Konrad-Adenauer-Straße gesperrt werden. Der Verkehr in der Bahnhofstraße und Kurt-Schumacher-Straße wird laut Hamburg Wasser nicht weiter beeinträchtigt. Wie lange die Wiederherstellung der Fahrbahn dauern wird, lasse sich zurzeit noch nicht verlässlich sagen.

Ende Juli war es aufgrund eines Schadens am Abwasserkanal in der Bahnhofstraße zu einer Versackung der Fahrbahn gekommen. Die Schadenstelle wurde umgehend gesichert. Hoch anstehendes Grundwasser und die tiefe Lage der Schadensstelle erschwerten zunächst den Bau-Ablauf, teilt das Unternehmen mit. Da zudem im Bereich der Schadensstelle eine wichtige Trinkwasserleitung liegt, mussten vor Baustart vorbereitende Maßnahmen getroffen werden, um die Trinkwasserversorgung sicherzustellen. Nachdem diverse Bauunternehmen aufgrund hoher Auslastung die Arbeiten nicht übernahmen oder die hohen Anforderungen dieser Baumaßnahme nicht bedienen konnten, hat Hamburg Wasser nun einen geeigneten Fachbetrieb von einer laufenden Hamburger Baumaßnahme abgezogen und mit der Reparatur beauftragt, sodass die Bauarbeiten nun zügig beginnen.