Vortrag in Neu Wulmstorf: Islam im Alltag

Neu Wulmstorf : Gemeindehaus Elstorf |

bim. Neu. Wulmstorf. Einen Vortrag zum Thema „Islam im Alltag“ halten Michael Wabbel, ehemaliger Pastor der Buchholzer St.-Paulus-Kirchengemeinde, und seine Tochter Sarah Lena am Mittwoch, 19. September, ab 20 Uhr im Elstorfer Gemeindehaus, Lindenstraße 11 in Neu Wulmstorf.

Michael Wabbel kennt den Islam aus vielen Reisen in islamische Länder. Seine Tochter Sarah Lena Wabbel hat anderthalb Jahre in Palästina gelebt. Sie vermitteln einführende Gedanken über den Islam und berichten, wie dieser Glaube heute gelebt wird.

„Wenn wir vom Islam hören oder lesen, werden häufig negative Assoziationen geweckt. Das liegt oft daran, dass wir zu wenig von der Religion des Islam und dem muslimischen Alltagsleben wissen, obwohl etwa vier Millionen Menschen in Deutschland dem Islam angehören“, sagt Pastorin Ruth Stalmann-Wendt von der ev.-luth. Nicolaikirchengemeinde Elstorf. „Während im Christentum der Glaube weitgehend aus dem Alltag verschwunden ist und oft nur noch bei Anlässen wie einer Hochzeit oder einer Beerdigung eine Rolle spielt, durchdringt der Islam häufig auch die Alltagswelt“, sagt sie.