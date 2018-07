"Der Schützenverein ist unser Ding!"

Der Schützenverein Wischhafen wird von einem jungen und engagierten Team angeführt



Mit Lennart Marx (27) hat der Schützenverein Wischhafen seit Februar einen sehr jungen Vereinsvorsitzenden. Und auch ansonsten hat sich der Vereinsvorstand stark verjüngt: Neuer Kommandeur ist Christian Stachs (26), sein neuer Stellvertreter heißt Jannes Umland (23). Damit hat die Zeit ohne Präsident - ein Jahr lang war man in Wischhafen "ohne" - ein Ende gefunden.In den Schützenverein trat Lennart Marx als Teenager ein, Christian Stachs sogar bereits im Kindesalter. Beiden ist ein gut funktionierendes Vereinsleben sehr wichtig. "In nächster Zukunft stehen bei uns wichtige Maßnahmen an", sagt Lennert Marx. "Unsere Festhalle hat Sanierungsbedarf am Mauerwerk, zudem wünschen wir uns elektronische Schießstände. Das gilt es zu organisieren, durchzuführen und vor allem zu finanzieren." Zum Glück gebe es in Wischhafen viele Schützen, die sich stark für ihren Verein engagieren. Das zeige sich nicht nur auf den tollen Festen und beim Training, sondern auch bei zahlreichen Arbeitseinsätzen von Hecke stutzen bis Fahnenmast streichen.Lennart Marx und Christian Stachs sind seit vielen Jahren beste Freunde. Gemeinsam nehmen sie sowohl an der Winter- als auch an der Sommerrunde teil. "Als Lennart vor zwei Jahren Kommandeur wurde und mich fragte, ob ich sein Stellvertreter sein möchte, habe ich sofort zugesagt", erzählt Christian Stachs. "Und als er dann im Februar Präsident wurde und mich bat, sein bisheriges Amt des Kommandeurs zu übernehmen, konnte ich natürlich auch nicht nein sagen." Beide haben sich zum Ziel gesetzt, im Sinne des Vereins tätig zu sein und dafür alles zu geben.Lennart Marx ist Elektronikermeister und arbeitet bei der EWE Netz in Cuxhaven. Zudem gibt er Meisterkurse bei der Kreishandwerkerschaft Stade. Neben dem Schützenverein spielt er Fußball beim FC Wischhafen/Dornbusch. Christian Stachs ist angehender Kfz-Mechatronikermeister bei Mercedes Benz Hans Tesmer in Stade.