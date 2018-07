"Freiburg rollt": Rennstrecke um die Kirche

Freiburger Runde lädt am 26. August zu "Freiburg rollt" ein

Freiburger Vereinsrunde



Mit Begeisterung erinnert man sich in Freiburg an die Aktionen "Vereinsmeier" vor drei Jahren und die "Wasserspiele" vor zwei Jahren, die die Freiburger Vereinsrunde erfunden und durchgeführt hatte. Jetzt gibt es etwas Neues: Am Sonntag, 26. August, finden rund um die Freiburger Kirche Wettkämpfe unter dem Motto "Freiburg rollt" statt."Alle zwei bis drei Jahre führen wir gemeinsam eine besondere Veranstaltung durch", sagt Malte Bösch vom MTV Freiburg. "In diesem Jahr sollen die Teilnehmer im Vorwege ein Fahrzeug bauen, das drei Personen befördern kann. Der Antrieb darf nur durch Muskelkraft erfolgen, es dürfen weder Motor noch mechanische Antriebe verwendet werden." Prämiert wird das schönste Gefährt, zudem drehen die Mannschaften auf Zeit eine Runde um die Freiburger Kirche, so dass auch das schnellste Team einen Preis erhält.Jeder Verein bzw. jede Institution der Freiburger Vereinsrunde (s. Kasten) darf mit einem Fahrzeug teilnehmen. Zusätzlich darf jede Mannschaft einen weiteren befreundeten Verein aus Nordkehdingen einladen. Jede Mannschaft umfasst fünf Personen, das Mindestalter beträgt 14 Jahre. Weil immer nur drei Leute im Fahrzeug sitzen können, wird es weitere Spiele geben, so dass jeder der fünf Teilnehmer an einer Aktion teilnehmen kann. Die Organisatoren hoffen auf einen bunt geschmückten Ortskern mit "Nürburgring-Atmosphäre".• Eine Anmeldung zu "Freiburg rollt" ist möglich bis Freitag, 10. August, bei Lotta Klein, E-Mail: klein@kornspeicher-freiburg.de.Zur "Freiburger Vereinsrunde" gehören:• MTV Freiburg• SG Freiburg/Oederquart• Jugendförderkreis• Freiwillige Feuerwehr• Schützengilde• Club "Sound of Freedom"• Kirchengemeinde• Seglervereinigung• Kornspeicher• Deutsches Rotes Kreuz• Bürgerverein• Förderverein Bücherei• Jugendpflege