Handwerk und Kunst in Freiburg

Speichermarkt zeigt ausgewählte Manufakturware



Mehr als 40 Aussteller aus Kunst und Handwerk bieten beim Kornspeichermarkt in Freiburg, Elbstraße 2, am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Oktober, jeweils von 11 bis 17 Uhr ihre Produkte zum Kauf an. Auf den drei Etagen des Historischen Kornspeichers und dem Außengelände erwarten die Besucher neben Seifen, Kerzen, Schmuck, Besticktem und Genähtem auch vielfältige Dekorationsartikel aus Holz, Ton und Eisen sowie landwirtschaftliche Produkte von regionalen Erzeugern. Die Aussteller präsentieren individuelle Produkte aus eigener Herstellung, denn der traditionelle Herbstmarkt im Kornspeicher soll keinen Massenkonsum abbilden.• Der Eintritt ist frei.