Landpartie und "Samba olala" mit "FrauKe"

Interessante Veranstaltungen mit "FrauKe - Frauen in Kehdingen"



Das Netzwerk "FrauKe - Frauen in Kehdingen" hat sich vier Jahre nach seiner Gründung im Land Kehdingen etabliert. Das jährlich stattfindende „Frühstück mit Hut“ im Landwandel in Drochtersen erfreut sich zunehmender Beliebtheit und ist schon ein fester Termin im "FrauKe"-Kalender geworden. Dank zahlreicher Sponsoren können Frauen mit Hut bei einem wunderbaren Frühstück in ungezwungener Form miteinander plaudern und die Seele baumeln lassen. Informatives und Vorführungen runden diesen Vormittag ab.Unterschiedliche Themen wurden in Veranstaltungen aufgegriffen, die Frauen in Kehdingen interessieren. Dazu gehören Beruf und Selbstständigkeit, Familie, Gesundheit, Politik, Alter, Kultur, Gewalt, Natur und Gleichstellung. Zudem zeichnet "FrauKe" eine enge Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsnetzwerk Kehdingen sowie regionalen Vereinen und Verbänden aus. Eigene Unternehmungen wie "FrauKe am Strand", "FrauKe radelt" und "FrauKe zeigt Kino" runden den Bereich ab.Die nächsten Termine:• Samstag, 8. September: Landpartie zur Molkerei Hasenfleth mit Führung durch den Betrieb und anschließendem Kaffeetrinken. Anmeldung unter Tel. 04143-912010. Die Teilnahme kostet 8 Euro und ist nicht barrierefrei.•Samstag, 3. November: "FrauKe trommelt Samba olala". Anmeldung unter Tel. 04143-1425. Die Teilnahme kostet 8 Euro.