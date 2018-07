Majestät Dennis Schlobohm regiert in Schüttdamm-Isensee

Voll besetzter Hofstaat in Schüttdamm-Isensee / Sonja Schmidt ist neue Königin



"Es war ein sehr schönes Fest mit einem einmalig schön geschmückten Ort", freut sich Björn Zühlke, Präsident des Schützenvereins von Schüttdamm-Isensee. Und weil auch das Wetter und die Beteiligung an allen Veranstaltungen hervorragend war, war auch die Stimmung in dem beschaulichen Ort an der Oste kurz hinter der Landkreisgrenze ganz hervorragend.Mit viel Applaus wurde am Montagabend auf dem Festplatz Dennis Schlobohm (42) zum neuen Schützenkönig proklamiert. Der Kraftfahrer, der als Hauptmann das Kommando im Schützenverein hat, freute sich sehr über seinen Titel. Auch die neuen Kindermajestäten strahlten über ihren Erfolg beim Wettschießen und Vogelstechen um die Wette. Gemeinsam mit dem neuen Hofstaat wurde am Montag bei einem großen Festball noch bis in die Nacht hinein gefeiert und getanzt.Die Würdenträger: Dennis Schlobohm (König), Uwe Hagedorn (Adjutant der Königs), Sonja Schmidt (Königin), Ulrike Buck (Adjutantin der Königin), Rita Draack (Musikkönigin), Nele Schwarzbach (Jugendmusikkönigin), Jannek Henning (Jungschützenkönig), Sönke Meyer (Adjutant des Jungschützenkönigs), Metta Richters (Jungschützenkönigin), Melanie Drewes (Adjutantin der Jungschützenkönigin), Milena Schmidt (Kranzbinderkönigin), Jörn Ahlf (Kreiskönig der Schützenvereinigung Kehdingen), Timo von Allwörden und Lisa Hemmelskamp (Vogelkönige) Bennet Gamlin und Lisa Oehlers (Kinderkönige)