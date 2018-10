sb. Oederquart. In Oederquart wird der Apfeltag am Sonntag, 7. Oktober, mit einem bunten Familienprogramm rund um die Kirche gefeiert.

Nach dem Erntedankgottesdienst um 11 Uhr gibt es allerlei Kulinarisches an den Verkaufsständen und in "Witt's Gasthof Zur Post".

Im Angebot sind zudem Kunsthandwerk, Honig, Obst und Stauden. Eine Oldtimerschau und ein Infostand mit Elektrofahrrädern komplettieren das Programm. Außerdem wird beim Armbrustschießen wird der neue Apfelkönig ermittelt, der um 17 Uhr mit einer feierlichen Zeremonie gekrönt wird.