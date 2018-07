Schützenfest in Balje mit viel Musik

Am Samstag Festball mit Livemusik, am Sonntag Tanz mit DJ



Nur eine Woche nach seinem Eintritt in die Baljer Schützengesellschaft wurde im vergangenen Sommer Kai-Uwe Heinrichs (43) Schützenkönigs seines Heimatdorfes. Für die feierliche Proklamation musste er sich von einem Vereinskameraden sogar die grüne Jacke leihen. Als frisch gebackenes Vereinsmitglied verlebte er ein schönes Regentenjahr. Am kommenden Wochenende muss er allerdings die Königskette an einen Nachfolger abgeben. Bereits am Freitag, 27. Juli, gibt es ab 20 Uhr einen Kommersabend mit Schießen auf allen Ständen und Ehrungen. Schützenfest wird dann am Samstag und Sonntag, 28. und 29. Juli, gefeiert. Das Programm auf einen Blick:Antreten bei der Schützenhalle und Flaggen hissen. Einholen der Würdenträger. Kranzniederlegung am Ehrenmal. KönigsumtrunkAntreten zum Einholen der Jugend- und Kindermajestäten. Bei den Kindermajestäten werden Freifahrt-Tickets für das Karussell verteiltSchießen und Vogelstechen für Jugendliche und KinderSchießen auf König, Beste Dame, Jung-schützenmajestät. Anschließend UmschießenPreis- und MedaillenschießenKaffeetafel mit Torte und musikalischer UnterhaltungProklamation des Jugend- und PrinzenpaaresEröffnungsball. Livemusik mit der Partyband Casablanca. Eintritt: 5 EuroAntreten bei der Schützenhalle zum KirchgangSchützenfrühstück mit Bekanntgabe der neuen Würdenträger. Königsumtrunk und Grußworte. In der Mittagspause wird die Bratwurstbude geöffnetAntreten zum Einholen der neuen Würdenträger bei der GemeindeSchießen auf allen StändenKaffeetafel mit Torte und musikalischer UnterhaltungFestball mit DJ Michael. Eintritt frei