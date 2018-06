Schützenfest in Wischhafen: Festball mit "Udo's Tanzband"

Die Proklamation wird erstmals vom neuen Vereinsvorsitzenden Lennart Marx durchgeführt

Nur noch wenige Tage darf Nils Krahnke (39) sein Volk regieren. Dann muss der "alte" Schützenkönig die Königskette an einen Nachfolger abgeben.Bis dahin gibt es jedoch noch viel zu tun. Denn in Wischhafen steht das Schützenfest bevor. Von Freitag, 29. Juni, bis Sonntag, 1. Juli, wird in dem Nordkehdinger Ort mit vielen Gästen ausgelassen gefeiert. Bei diversen Wettkämpfen messen sich die Teilnehmer in ihren Schießkünsten und ermitteln u.a. ihre neuen Majestäten.Spannend wird es für Lennart Marx (27) am Sonntag um 21 Uhr gleich im doppelten Sinn: Denn dann führt der neue Vereinsvorsitzende zum ersten Mal eine Proklamation durch. Lennart Marx wohnt in Wischhafen-Hamelwörden und trat als Jungschütze in den Verein ein. Vor seinem Amtsantritt auf der Generalversammlung im Februar war er bereits ein Jahr als Kommandeur im Vereinsvorstand aktiv. Gemeinsam mit dem neuen Vereinskommandeur Christian Stachs (26) bildet er ein sehr junges Präsidium.Hier nun das Festprogramm auf einen Blick:Beginn des Festbetriebes durch die SchaustellerAntreten im Bürgerpark und Abmarsch zum ZeltenbauerabendZeltenbauerabend mit dem Spielmannszug WischhafenWecken und anschließend Ständchen beim König und VorstandAbmarsch zum Frühstück beim Fährhaus GrünbergBeginn Schützenfrühstück in der FesthalleVersammeln der Kinder, Jungschützen, Damen, Schützen und Musikzüge beim Fährhaus GrünbergAbmarsch zum Abholen der MajestätenBeginn des Königsschießens und des Kinderschießens, des Vogelstechens und des Preisschießens im SchießstandProklamation der KindermajestätenGroßer Festball in der Festhalle. Für Stimmung sorgt die "Happy Partyband"Versammeln der Kinder, Jungschützen, Damen, Schützen und Musikzüge beim Fährhaus GrünbergEinholen der Majestäten. Großer Festumzug zum FestzeltKönigstafel in der FesthalleBeginn des Preisschießens im SchießstandGroßer Festball in der Festhalle. Der Eintritt zu der Tanzveranstaltung ist frei. Für Stimmung und eine gut gefüllte Tanzfläche sorgt "Udo's Tanzband"Königsproklamation