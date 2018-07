Schützenfest in Wolfsbruch: Zweimal Festumzug und Festball

Beim Schützenverein "Eichel" Wolfsbruch versteht man es, stimmungsvoll zu feiern



Ein etwas anderes Jahr liegt hinter dem Schützenverein "Eichel" Wolfsbruch. Denn im vergangenen Jahr konnte Vorsitzender Frank Schlichting weder König noch Königin proklamieren. "Kein Beinbruch", versicherte das Vereinsoberhaupt. Repräsentiert wurde der Verein hervorragend von Jungschützenkönig Maik Burwieck (24) sowie allen anderen Würdenträgern. Stolz ist der Verein zudem auf seine Erfolge beim Kehdinger Kreiswettschießen. Kreisjugendschützenkönigin wurde Yvonne Funck, Magret Röndigs wurde zum dritten Mal in Folge Kreismeisterin Luftpistole. Und so feiert der Verein am kommenden Wochenende:Antreten zum Festumzug auf dem FestplatzBeginn des Schießens, Vogelstechens und Kinderschießens. Preis- und Medaillenschießen für jedermannProklamation der KindermajestätenKönigs-proklamationFestball mit "New Bandits"Antreten zum Festumzug auf dem FestplatzKönigstafelBeginn des Schießens. Preis- und Medaillenschießen für jedermann. GästepokalGroßer Festball mit "Blue Sky"