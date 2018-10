Traditioneller Bockmarkt lockt nach Freiburg

Es werden u.a. niedliche Schafböcke verkauft



ig. Freiburg. Der Freiburger Bockmarkt am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Oktober, wird ein Fest für die ganze Familie. Darüber sind sich die Chef-Organisatoren des Traditions-Events, Helmut Harpain und Dirk Ludewig, einig.Auf dem Programm stehen u.a. Aalknobeln, die erste Kehdinger Krabbenpulen-Meisterschaft, Brieftaubenpreisflug, Schafbockverkauf, Trecker-Treff, ein Flohmarkt ohne Anmeldung sowie ein verkaufsoffener Sonntag, ein Fackel- und Laternen-Lauf, Livemusik und Open-Air-Disco. Auch gibt es eine Budenmeile mit Büchermarkt, ein riesiges Kuchenzelt der Freiburger Schützendamen, Kinderspaß und eine Tombola. Was die Organisatoren besonders freut: Die Freiburger stehen hinter ihrem Markt. Mehr als zehn Vereine, Gruppen und Institutionen beteiligen sich am Fest. Das Programm:AalknobelnErntedank-Gottesdienst. Losverkauf für die Tombola. Budenmeile und Bühnenshow. FlohmarktKuchenzeltBrieftaubenpreisflugKindertanzgruppeFormel 1-WM für KidsSchafbockverkaufMusik-und SpinnradgruppeTrommler- und Pfeifercorps FreiburgFackel- und Laternelauf mit der FeuerwehrOpen-Air-Disco mit DJ DirkVerkaufsoffener Sonntag, Flohmarkt, BudenmeileShowtanzgruppeFormel 1-WM für KidsShowtanzKrabbenpulen-Meisterschaft, JagdhornbläserBlue Mountain Band und Ziehung der Tombolapreise