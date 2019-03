Fr., 08.03.2019, um 20 Uhr im historischen Kornspeicher in Freiburg, Elbstr. 2; Eintritt frei; Spenden erwünscht; Tischreservierung: Tel. 04779 - 8994477.

Zu einer "Bunten Stunde" mit Live-Musik in gemütlicher Atmosphäre lädt der Förderverein des Kornspeichers ein. Das Akustik-Duo "BA-B" unterhält mit Rock/Pop-Songs der 1980er und 1990er Jahre. Auch eigene Songs gehören zum Repertoire des Duos.Die Musiker Birthe und Andreas Krethe aus Balje-Hörne spielen seit Jahren in verschiedenen Bands auf Festivitäten in und um Kehdingen. Als Akustik-Duo haben sie mit Gitarren, Gesang und Klavierspiel ihren eigenen Stil entwickelt. Sie wollen mit Liedern, die zwar bekannt, aber nicht häufig zu hören sind, die Zuhörer erfreuen.