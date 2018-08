Bunte Stunde mit dem Duo "Ginger & Lime" in Freiburg

bo. Freiburg. Das Duo "Ginger & Lime" ist zur "bunten Stunde" am Freitag, 24. August, im historischen Kornspeicher in Freiburg, Elbstraße 2, zu Gast. Besucher dürfen sich um 20 Uhr auf ein Konzert mit einem Mix aus Pop, Rock, Folk und Musical freuen.

Svenja Lunden aus Ihlienworth und Jan-Simon Krause aus der Wingst sind das Duo "Ginger & Lime". Die beiden talentierten Musiker spielen eine Vielzahl an Instrumenten. In ihren meist zweistimmigen Interpretationen sind Klavier, Gitarre, Bass, Whistle, Cajón und Bodhrán in immer wieder neuen Konstellationen zu hören.

Die Bunte Stunde findet im Erdgeschoss des Kornspeichers in ungezwungener Atmosphäre statt. Einlass ist um 19.30 Uhr.

• Der Eintritt ist frei. Die Musiker freuen sich über jede Spende, die im Hut landet, der während der Veranstaltung herumgereicht wird. Tischreservierung unter ( 04779 - 8994477.