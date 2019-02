Carrera-Rennen im Freiburger Kornspeicher

Nach der hohen Rennbeteiligung im vergangenen Jahr geht das Carrera-Rennen auf dem "Freiburg-Ring" im Kornspeicher in die zweite Runde. An drei Wochenenden kämpfen Jugendliche ab 14 Jahren und Erwachsene auf einer 70 Meter langen Carrera-Bahn um den Meistertitel.Gefahren wird mit "Carrera 124 digital". Wer keie eigenes Auto hat, bekommt einen "Leihwagen". Fortgeschrittene dürfen eigene Fahrzeuge mitbringen. Regeln und Streckenaufbau sorgen dafür, dass auch Anfänger gute Chancen haben. Die sechs Finalisten erhalten von Carrera gesponserte Preise.So., 24.02.2019, von 15 bis 18 Uhr im historischen Kornspeicher in Freiburg, Elbstr. 2; weitere Renntage am So., 03.03. und 10.03., von 15 bis 18 Uhr; am 10.03. von 15 bis 16 Uhr nur für Frauen; Kosten: 10 Euro pro Stunde; Gruppen nach Absprache (100 Euro für zwei Stunden, 150 Euro für drei Stunden); Anmeldung erforderlich: Tel. 04779 - 8994477, www.kornspeicher-freiburg.de