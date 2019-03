Das Schicksal der Cuxland-Wölfe: Lesung und Vortrag im Natureum Niederelbe

So., 10.03.2019, um 14 Uhr im Natureum Niederelbe in Balje, Neuenhof 8; Eintritt: 6 Euro (ermäßigt 4 Euro); geöffnet Di.-So. von 10 bis 17 Uhr.

Der Wolf ist zurück in der Region und polarisiert wie kaum ein anderes Wildtier. Wolfsberater und Naturschützer Hermann Kück hat gemeinsam mit seinen Kollegen "Isegrims" Rückkehr von Anfang an begleitet. Der Beverstedter berichtet im Natureum Niederelbe von seinen Erfahrungen und liest aus seinem neuen Buch „Dunkle Wolken überm Wolfsparadies - Eine wahre Wolfsfamiliensaga aus dem Cuxland“. Kück beschreibt die Geschichte aus Sicht der Tiere, lässt aber auch die Sorgen der Menschen nicht außen vor.Kück begleitete die Rückkehr der Wölfe ins Cuxland rund sechs Jahre - von der Ankunft, der Rudelbildung und den Sorgen in der Bevölkerung bis zur Auflösung des Rudels. Als die Elterntiere illegal getötet wurden, mussten die sieben halbwüchsigen Jungwölfe als Waisen ums Überleben kämpfen - mit dramatischen Folgen für viele Nutztierhalter.Die Lesung ist für Kinder und Erwachsene gleichermaßen geeignet. Nach dem Vortrag verschenkt der Autor je zwei Bücher aus seiner Kinderbuchserie „Horch, die Tiere erzählen“ und „Auf den Spuren der Tiere“.