bo. Freiburg. Mit Engelbert Wrobel's Swing Quartet und der australischen Musikerin Nicki Parrott ist am Mittwoch, 31. Oktober, die Spitze der internationalen Jazz-Szene zu Gast in Freiburg. Im historischen Kornspeicher, Elbstraße 2, präsentiert das Ensemble um 19 Uhr die Musik von Benny Goodman und Peggy Lee.

Peggy Lee und Benny Goodman gehören zu den Jazz- und Swing-Ikonen der 1940er und 1950er Jahre. Ihre Songs wie "Why Don't You Do It Right", "Fever", "Golden Earrings" und "Mañana" wurden zu Welthits. Engelbert Wrobel (Klarinette), Nicki Parrott (Gesang, Kontrabass), Thilo Wagner (Klavier) und David Blenkhorn (Gitarre) erwecken die beliebten Swing-Klassiker an diesem Abend wieder zum Leben.

• Eintritt: 25 Euro.