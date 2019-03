So., 17.03.2019, um 14 Uhr im Natureum Niederelbe in Balje, Neuenhof 8; Eintritt: 6 Euro (ermäßigt 4 Euro); geöffnet Di.-So. von 10 bis 17 Uhr.

Tiere und Pflanzen in wunderschönen Landschaften, musikalisch umrahmt und mit Erzählungen und Hintergründigem aufgelockert - in die Welt der Westfjorde Islands entführt der Biologe und Naturfotograf Dr. Markus Rahaus in seinem Vortrag im Natureum Niederelbe.Mehr als 70 Fjorde schneiden tief in die Halbinsel im Nordwesten Islands ein. Die raue, dünn besiedelte Landschaft ist ein Naturparadies und beherbergt Europas größten Vogelfelsen mit abertausenden Lummen, Eissturmvögeln, Möwen und Papageintauchern (Foto).